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وظيفة إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

Time منذ ساعة
Views 1780
وظيفة إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: محلل تدريب مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا.

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وظائف
جدة
وظيفة إدارية
شركة الملاحة الجوية

أحدث التعليقات

ع. س. ع
ماذا لدى هذا الرويبضة المنحط
ع. س. ع
الله لا يخلف علية طفشنا من النفاق والكذاب نبي مستشفيات وكوادر طبية مثل الدول المتقدمة وناس تخاف الله وتعمل بأمانة يأتي المسؤلين لتفقد القطاعات المسؤولين عنها فيشغلهم المنافقين بالأكلات والعزايم فينشغلون عن ما جائو من أجلة والله لو قيل لة ادع إلى هذة المائدة الفقراء والمساكين والمحتاجين لن يفعل لأنة منافق
شهد
تحياتي لكاتب يمتلك كل ادوات الاقناع ويقدم افكارا واضحة ويعالج مشاكل عامة تهم كل الناس ..حقيقي كل مقالاتك رائعة
اميرة ميرو
مقال جميل استفدت منه كثيرا واشكرك عليه ..
اسعد الدلخ
اليمنه مكوشين على تجارة الذهب بالمليارات....الخ السواريه مكوشين على المطاعم وخاصه المشاوي وشاورما الجاج.. ...الخ الخ الخ.. حتى بورعي بورعي بورعي البورعي.. الي كان حيرمي نفسه بعد ماتت الجاموسه فتح سلسلة مطاعم كوشري البورعي...

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