وظيفة إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمحافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: محلل تدريب مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا.