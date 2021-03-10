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المملكة في طريقها لاستثمار جديد ضخم يصل لـ700 مليار دولار

Time منذ 38 دقيقة
Views 1868
المملكة في طريقها لاستثمار جديد ضخم يصل لـ700 مليار دولار

الرياض (صدى):
أكد خبراء في مجال الطاقة، اليوم الأربعاء، أن المملكة وضعت عينيها على استثمار جديد ومهم يُقَدر حجمه بـ700 مليار دولار بحلول 2050؛ حيث كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن سوق الهيدروجين الذي بدأ بالازدهار، ستكون المملكة واحدة من أكبر القوى العالمية فيه لإنتاج غاز الهيدروجين.

وأوضحت الوكالة العالمية، أنه رغم أن عدة دول شرعت في مجال صناعة الهيدروجين كمصدر للطاقة البديلة مثل أمريكا وبريطانيا واليابان والصين؛ فإن المملكة تملك كل المقومات والقدرات التي ستجعلها منافسة وتتصدر هذا السوق.

وأكدت أن المملكة لديها خطة جريئة للتفوق وتصدّر سوق الهيدروجين؛ حيث تقوم ببناء مصنع في نيوم بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر للتصدير، وتقليل اعتماد الدولة على النفط، ويُتوقع أن يكون أكبر مصانع الهيدروجين النظيف في العالم لدى افتتاحه عام 2025، وهو يعمل بطاقة الشمس والرياح.

Time واتساب
المملكة
الطاقة
استثمار
غاز الهيدروجين

أحدث التعليقات

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جمال الروح
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الحمدلله بلدنا بخير
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الله يزيدك من علمه ويزيدنا ان شاء الله من درجات العلم
ناقد
سبحان الله ... لو فقراء ما سوى لهم بوفيه مفتوح
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الله يقويهم في مثل هذولا البشر يارب وربنا يحفظهم ويحفظنا من كل شر

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