بالفيديو.. مواطنون ينتفضون لمساعدة مواطنة في مشروعها الخاسر

الرياض (صدى):
انتفض المواطنون لمساعدة مواطنة إثر مناشدتها بمساندتها في مشروعها الذي تعرض للخسارة بعد أن وضعت فيه ما تبقى لها من رأس المال .
وبمجرد أن نشرت المواطنة فيديو عبر موقع " تويتر " وطلبت المساعدة تجاوب معها المواطنون ، حيث أكدت أنها تعرضت لخسارة قبل ذلك في مطعمها السابق بسبب أزمة كورونا ثم افتتحت هذا الكافيه بما تبقى لها من مال ، قائلة : محتاجة فزعتكم " .
وتفاعل الآلاف مع الفيديو وأكدوا أنهم على استعداد على الوقوف بجانبها سواء بالإعلان لها أو المساعدة المادية وغيرها من المبادرات التي تكشف عنها مواقف الشدة .