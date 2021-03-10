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بالفيديو.. مواطنون ينتفضون لمساعدة مواطنة في مشروعها الخاسر

Time منذ 54 دقيقة
Views 2627
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بالفيديو.. مواطنون ينتفضون لمساعدة مواطنة في مشروعها الخاسر

الرياض (صدى):
انتفض المواطنون لمساعدة مواطنة إثر مناشدتها بمساندتها في مشروعها الذي تعرض للخسارة بعد أن وضعت فيه ما تبقى لها من رأس المال .

وبمجرد أن نشرت المواطنة فيديو عبر موقع " تويتر " وطلبت المساعدة تجاوب معها المواطنون ، حيث أكدت أنها تعرضت لخسارة قبل ذلك في مطعمها السابق بسبب أزمة كورونا ثم افتتحت هذا الكافيه بما تبقى لها من مال ، قائلة : محتاجة فزعتكم " .

وتفاعل الآلاف مع الفيديو وأكدوا أنهم على استعداد على الوقوف بجانبها سواء بالإعلان لها أو المساعدة المادية وغيرها من المبادرات التي تكشف عنها مواقف الشدة .

Time واتساب
مشروع
كورونا
مواطنة
خسارة
رأس المال

أحدث التعليقات

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جمال الروح
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الحمدلله بلدنا بخير
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الله يزيدك من علمه ويزيدنا ان شاء الله من درجات العلم
ناقد
سبحان الله ... لو فقراء ما سوى لهم بوفيه مفتوح
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الله يقويهم في مثل هذولا البشر يارب وربنا يحفظهم ويحفظنا من كل شر

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