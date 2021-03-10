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«الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء لا تشمل التهرب الضريبي

Time منذ 59 دقيقة
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«الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء لا تشمل التهرب الضريبي

الرياض (صدى):
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للعمليات حمود بن عبدالله الحربي، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الإعفاء من بعض الغرامات على التأخير أو عدم السداد لدعم القطاع الخاص لمواجهة أعباء فيروس كورونا؛ بشروط معينة، وبنسبة متفاوتة.

وأكد حمود الحربي، أن المبادرة لا تشمل التهرب الضريبي حتى أي ظرف، لافتًا إلى إن مبادرة الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم والسداد للهيئة، تم إطلاقها ضمن إطار حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد أطلقتها الحكومة في مارس 2020، وقد تم تمديد المبادرة مطلع العام الجاري إلى نهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الهيئة من خلال هذه المبادرة تعفي المكلف من دفع غرامات التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات الضريبية؛ وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ 21/ 1/ 2021 بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الإقرارات.

وأوضح "الحربي" أن هذا الإعفاء سوف يتم تطبيقه وفق نِسَب تناقصية محددة ترتبط بالفترات التي يتم خلالها سداد أصل الضريبة المستحقة للهيئة خلال فترة سريان المبادرة.

 

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الزكاة والدخل
التهرب الضريبي
مبادرة الإعفاء

أحدث التعليقات

fares
جمال الروح
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الحمدلله بلدنا بخير
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الله يزيدك من علمه ويزيدنا ان شاء الله من درجات العلم
ناقد
سبحان الله ... لو فقراء ما سوى لهم بوفيه مفتوح
fares
الله يقويهم في مثل هذولا البشر يارب وربنا يحفظهم ويحفظنا من كل شر

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