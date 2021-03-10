الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة الانضباط تعلن عدم ثبوت شكوى النصر ضد سعود كريري

Time منذ 17 دقيقة
Views 1580
لجنة الانضباط تعلن عدم ثبوت شكوى النصر ضد سعود كريري

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عدم ثبوت شكوى نادي النصر ضد مسؤول نادي الهلال سعود كريري، وتقرر مصادرة رسوم الشكوى لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم والقرار قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.

وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة على عدم ثبوت شكوى سعود كريري مدير فريق الهلال المقدمة ضد لاعب النصر البرازيلي بيتروس، كما تقرر مصادرة رسوم الشكوى لصالح اتحاد القدم، لافتة إلى أن القرار قابل للاستئناف.

وأشارت لجنة الانضباط، إلى عدم ثبوت مخالفة للاعب الهلال محمد البريك للمادة 48 بعد شكوى نادي النصر والقرار قابل للاستئناف.

 

 

Time واتساب
لجنة الانضباط
النصر
الهلال
سعود كريري
محمد البريك
بيتروس

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
معك يا صاحبة السمو ,, صحيح الملوك يحلمون ويصبرون ولكن اذا غضبوا يقطعون ويدمرون كل معتدي , ونحن معهم الدم دون الدين والدولة ضد كل خائب مجوسي واخونجي
ابو عزام
اي والله انك صادق
فايز بن محمد الشهري
لوحة السيارة تفضح كل معتدي قذر ونصاب خايب لا يخاف الله , لكن معك بعد الله اسود سيدي وزير الداخلية يجيبون كل سربوت متعدي على حرمات الناس باذن الله
abdul
مقطع هزلي ترفيهي يستحق مليون لايكات
اسعد الدلخ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 دخلو بهيبه وقيمه وراس مرفوعه... وطلعو مكفخين ممسوح فيه التراب..

أخر الأخبار

نادي الشباب يوقع عقد شراء 30 سيارة جديدة
نادي الشباب يوقع عقد شراء 30 سيارة جديدة
Time منذ 7 دقائق Views 1254
"الأمن البيئي" يوقف 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض
"الأمن البيئي" يوقف 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض
Time منذ 11 دقيقة Views 1387
لجنة الانضباط تعلن عدم ثبوت شكوى النصر ضد سعود كريري
لجنة الانضباط تعلن عدم ثبوت شكوى النصر ضد سعود كريري
Time منذ 17 دقيقة Views 1580
وزير الاتصالات: رئاسة ولي العهد للجنة البحث والتطوير رسالة بأهمية دور المبدعين
وزير الاتصالات: رئاسة ولي العهد للجنة البحث والتطوير رسالة بأهمية دور المبدعين
Time منذ 22 دقيقة Views 1278
وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء
وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء
Time منذ 27 دقيقة Views 1333
تقلبات جوية وعواصف ترابية على معظم مناطق المملكة بدءً من يوم غد (فيديو)
تقلبات جوية وعواصف ترابية على معظم مناطق المملكة بدءً من يوم غد (فيديو)
Time منذ 32 دقيقة Views 1441
"وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة
"وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 37 دقيقة Views 1509
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال للمستفيدين في شهر مارس
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال للمستفيدين في شهر مارس
Time منذ 41 دقيقة Views 1443
بالفيديو.. ضبط استراحة للغش بأسطوانات الغاز بالمدينة المنورة
بالفيديو.. ضبط استراحة للغش بأسطوانات الغاز بالمدينة المنورة
Time منذ 46 دقيقة Views 1792
بالفيديو.. لحظة اكتشاف مقيمين لإحتيال أشخاص عليهم ادعوا صفة رسمية
بالفيديو.. لحظة اكتشاف مقيمين لإحتيال أشخاص عليهم ادعوا صفة رسمية
Time منذ 52 دقيقة Views 2785