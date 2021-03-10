لجنة الانضباط تعلن عدم ثبوت شكوى النصر ضد سعود كريري

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عدم ثبوت شكوى نادي النصر ضد مسؤول نادي الهلال سعود كريري، وتقرر مصادرة رسوم الشكوى لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم والقرار قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.
وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة على عدم ثبوت شكوى سعود كريري مدير فريق الهلال المقدمة ضد لاعب النصر البرازيلي بيتروس، كما تقرر مصادرة رسوم الشكوى لصالح اتحاد القدم، لافتة إلى أن القرار قابل للاستئناف.
وأشارت لجنة الانضباط، إلى عدم ثبوت مخالفة للاعب الهلال محمد البريك للمادة 48 بعد شكوى نادي النصر والقرار قابل للاستئناف.