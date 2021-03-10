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"الأمن البيئي" يوقف 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض

Time منذ ساعة
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"الأمن البيئي" يوقف 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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الرياض
مخالفين
الحطب المحلي
القوات الخاصة للأمن البيئي

أحدث التعليقات

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جمال الروح
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الحمدلله بلدنا بخير
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الله يزيدك من علمه ويزيدنا ان شاء الله من درجات العلم
ناقد
سبحان الله ... لو فقراء ما سوى لهم بوفيه مفتوح
fares
الله يقويهم في مثل هذولا البشر يارب وربنا يحفظهم ويحفظنا من كل شر

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