الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء

Time منذ 27 دقيقة
Views 1330
وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار إلكترونيًا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعًا وشراء إلكترونيًا لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني .

وأكدت العدل، أن الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز هنا، يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة للاعتماد من كتاب العدل أو الموثقين.

وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، إضافةً للبنك الأهلي التجاري بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

Time واتساب
وزارة العدل
ناجز
الوكلاء
الإفراغ العقاري الإلكتروني

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
معك يا صاحبة السمو ,, صحيح الملوك يحلمون ويصبرون ولكن اذا غضبوا يقطعون ويدمرون كل معتدي , ونحن معهم الدم دون الدين والدولة ضد كل خائب مجوسي واخونجي
ابو عزام
اي والله انك صادق
فايز بن محمد الشهري
لوحة السيارة تفضح كل معتدي قذر ونصاب خايب لا يخاف الله , لكن معك بعد الله اسود سيدي وزير الداخلية يجيبون كل سربوت متعدي على حرمات الناس باذن الله
abdul
مقطع هزلي ترفيهي يستحق مليون لايكات
اسعد الدلخ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 دخلو بهيبه وقيمه وراس مرفوعه... وطلعو مكفخين ممسوح فيه التراب..

أخر الأخبار

نادي الشباب يوقع عقد شراء 30 سيارة جديدة
نادي الشباب يوقع عقد شراء 30 سيارة جديدة
Time منذ 7 دقائق Views 1233
"الأمن البيئي" يوقف 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض
"الأمن البيئي" يوقف 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض
Time منذ 11 دقيقة Views 1370
لجنة الانضباط تعلن عدم ثبوت شكوى النصر ضد سعود كريري
لجنة الانضباط تعلن عدم ثبوت شكوى النصر ضد سعود كريري
Time منذ 16 دقيقة Views 1574
وزير الاتصالات: رئاسة ولي العهد للجنة البحث والتطوير رسالة بأهمية دور المبدعين
وزير الاتصالات: رئاسة ولي العهد للجنة البحث والتطوير رسالة بأهمية دور المبدعين
Time منذ 22 دقيقة Views 1272
وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء
وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء
Time منذ 27 دقيقة Views 1330
تقلبات جوية وعواصف ترابية على معظم مناطق المملكة بدءً من يوم غد (فيديو)
تقلبات جوية وعواصف ترابية على معظم مناطق المملكة بدءً من يوم غد (فيديو)
Time منذ 32 دقيقة Views 1441
"وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة
"وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 37 دقيقة Views 1505
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال للمستفيدين في شهر مارس
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال للمستفيدين في شهر مارس
Time منذ 41 دقيقة Views 1443
بالفيديو.. ضبط استراحة للغش بأسطوانات الغاز بالمدينة المنورة
بالفيديو.. ضبط استراحة للغش بأسطوانات الغاز بالمدينة المنورة
Time منذ 46 دقيقة Views 1788
بالفيديو.. لحظة اكتشاف مقيمين لإحتيال أشخاص عليهم ادعوا صفة رسمية
بالفيديو.. لحظة اكتشاف مقيمين لإحتيال أشخاص عليهم ادعوا صفة رسمية
Time منذ 51 دقيقة Views 2783