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"وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1504
"وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت هيئة الصحة العامة " وقاية " باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض .

وأوضحت "وقاية " أن الوظيفة بمسمى " مدقق داخلي أول " ، بالشروط التالية :

- بكالوريوس في "المحاسبة ، وإدارة الأعمال ، وأمن المعلومات " ، أو ما يعادلها .

- برة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدقيق .

- إجادة اللغة الإنجليزية .

- إجادة الحاسب الآلي وخاصةً مايكروسوفت أوفيس .

وحول موعد التقديم أكد أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 26 / 7 / 1442 هـ الموافق 10 / 3 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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وظائف شاغرة
وقاية
هيئة الصحة العامة

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
معك يا صاحبة السمو ,, صحيح الملوك يحلمون ويصبرون ولكن اذا غضبوا يقطعون ويدمرون كل معتدي , ونحن معهم الدم دون الدين والدولة ضد كل خائب مجوسي واخونجي
ابو عزام
اي والله انك صادق
فايز بن محمد الشهري
لوحة السيارة تفضح كل معتدي قذر ونصاب خايب لا يخاف الله , لكن معك بعد الله اسود سيدي وزير الداخلية يجيبون كل سربوت متعدي على حرمات الناس باذن الله
abdul
مقطع هزلي ترفيهي يستحق مليون لايكات
اسعد الدلخ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 دخلو بهيبه وقيمه وراس مرفوعه... وطلعو مكفخين ممسوح فيه التراب..

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