"وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت هيئة الصحة العامة " وقاية " باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض .
وأوضحت "وقاية " أن الوظيفة بمسمى " مدقق داخلي أول " ، بالشروط التالية :
- بكالوريوس في "المحاسبة ، وإدارة الأعمال ، وأمن المعلومات " ، أو ما يعادلها .
- برة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدقيق .
- إجادة اللغة الإنجليزية .
- إجادة الحاسب الآلي وخاصةً مايكروسوفت أوفيس .
وحول موعد التقديم أكد أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 26 / 7 / 1442 هـ الموافق 10 / 3 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا