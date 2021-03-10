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إيقاف مخالفين لنظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة في موقعين بمدينة الرياض

Time منذ ساعة
Views 1558
إيقاف مخالفين لنظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة في موقعين بمدينة الرياض

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في موقعين بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط جرافتين وشاحنتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين ويعمل عليها مخالفان من الجنسيتين البنجلادشية واليمنية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

Time واتساب
الرياض
مخالفين
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
معك يا صاحبة السمو ,, صحيح الملوك يحلمون ويصبرون ولكن اذا غضبوا يقطعون ويدمرون كل معتدي , ونحن معهم الدم دون الدين والدولة ضد كل خائب مجوسي واخونجي
ابو عزام
اي والله انك صادق
فايز بن محمد الشهري
لوحة السيارة تفضح كل معتدي قذر ونصاب خايب لا يخاف الله , لكن معك بعد الله اسود سيدي وزير الداخلية يجيبون كل سربوت متعدي على حرمات الناس باذن الله
abdul
مقطع هزلي ترفيهي يستحق مليون لايكات
اسعد الدلخ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 دخلو بهيبه وقيمه وراس مرفوعه... وطلعو مكفخين ممسوح فيه التراب..

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