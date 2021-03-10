وظائف شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف بالقطاع الخاص لحملة الدبلوم فما فوق بالخبر والدمام.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مبيعات (5 وظائف) الخبر حاصل على درجة الدبلوم في تخصص التسويق أو المبيعات أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها متوسط الخبرة، فضلًا عن كاشير مطعم (وظيفتان) بالخبر والدمام درجة الدبلوم في تخصص مناسب ولا يشترط الخبرة.
وأشار المركز إلى أنه يحتاج إلى مصممة جرافيك (الدمام): درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة أو معرفة في مجال التسويق، وخبرة من سنة إلى سنتان، غير مستفيدة من برامج دعم مقدمة من هدف، بينما التقديم متاحٌ الآن وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .