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البراءة في أجمل معانيها

Time منذ 55 دقيقة
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البراءة في أجمل معانيها

(صدى):

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واضح*** وصريح***
سائق،كلمة حيوان،أنزه وأشرف منه،، عند إجتماع الحقارة و البلاهة، والغبى والتسرع،ينتج فالمجتمعات،أمثال هذا النكرة..
الحزين
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
الذرة الثقيلة رصينة وتتحلل إشعاعيا طالما كانت في محيطها الثقالي حتى تصل حالة الاستقرار أو النشاط المستقر التأثير وهذا معناه أن العناصر هي مجموع تكتل ذري له درجة تمثيل عددي ممثل لدرجة الفراغ الممثل المرتبط بالتأثير الفراغي الممثل للوحدة الثقالية كوحدة كتلة أو مجموع ممثلين بمجموع وحدات البناء الثقالي الفراغي العددي الذي لا يشترط سوى تمثيله لثقل وحدته بدلالة وحدات تمثيل مركزه الذي يتبدل باختلاف مجموعه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
النسبية الذرية والنسبية المغناطيسية كلاهما ثقالة فراغية عددية لكن العدد الممثل تختلف درجته أو درجاته باختلاف العدد أو اختلاف المعدود

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