الأميرة ريما بنت بندر: المملكة تمارس ضبط النفس في مواجهة وابل من الصواريخ الباليستية

الرياض (صدى):
أدانت سفيرة المملكة في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، الهجمات الأرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المملكة.
وأكدت أن مثل هذه الهجمات تمثل تهديداً للمدنين الأبرياء، كما تمثل اعتداءً على أمن الطاقة العالمي.
وأضافت أن المملكة عازمة على إعادة الاستقرار في اليمن من خلال تسوية تفاوضية، مؤكدة أن المملكة تمارس ضبط النفس في مواجهة وابل يومي من الطائرات المسلحة بدون طير والصواريخ الباليستية.
وشددت على ضرورة وضع حداً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في شن هجمات على المملكة.