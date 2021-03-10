تحديد موعد الكشف عن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy A

وكالات (صدى):
كشفت شركة سامسونج الكورية، أنها ستقيم عرضا تقديميا عبر الإنترنت في 17 مارس للكشف عن أحدث أجهزة جالاكسي وهي من سلسلة Galaxy A وهي Galaxy A52 وA72، وستتميز بأسعار متوسطة.
وذكرت التقارير، أن الطرازين Galaxy A52 وA72، مزودان بميزات عالية التقنية مثل كاميرا تثبيت الصورة البصرية وزوم ومعدل تحديث عالٍ (من بين 90 إلى 120 هرتز)، على الرغم من أسعار الهواتف المنخفضة التي تبدأ من 438 دولارا.
ويأتي هاتف A52 بشاشة 120 هرتز ووحدة كاميرا رباعية، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وسيتميز هاتف A72 أيضا بتقريب بصري 3X وتقريب مسافة 30X بالإضافة إلى احتوائه على نفس الكاميرا بدقة 64 ميجابكسل.