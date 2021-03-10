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مباريات اليوم الأربعاء

Time منذ 15 دقيقة
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مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تشهد الجولة 23 قمة نارية ومشتعلة تجمع بين الشباب صاحب الصدارة وثالث الترتيب نادي الاتحاد في تمام الساعة 20:45، كما يواجه التعاون نادي أبها 18:50، ويلعب أيضًا الفيصلي ضد الرائد 20:15، فيما يواجه الباطن نظيره الفتح 15:50، ويلعب القادسية أمام العين 18:25.

مباريات دوري أبطال أوروبا

يستضيف ليفربول نادي لايبزيج على آنفيلد في تمام الساعة 23:00 بعد أن قدم الريدز أداء غير جيد في الفترة الأخيرة ولكن قد يكون لديهم فرصة اليوم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزهم بهدفين دون رد، كما يلعب اليوم اللقاء المرتقب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة 23:00.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

يلعب اليوم المتصدر مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون صاحب المركز الـ14 في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

مباريات الدوري الإسباني

يخوض أتلتيكو مدريد مباراة صعبة ضد أتلتيك بيلبباو في لقاء مؤجل من الجولة 18 في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

مباريات الدوري الفرنسي

يلتقي مارسيليا بنادي رين المتواجد في المركز العاشر في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

مباريات الدوري المصري

يوجد لقاء لا يخلو من المتعة، حيث يلتقي الأهلي بنادي الإسماعيلي الذي يعاني من نزيف النقاط في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، وبالطبع لن تكون المباراة سهلة على كلا الفريقين.

مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يخوض بيراميدز مباراة ضد نكانا الزامبي، كما يلتقي الرجاء بفريق نامونجو، ويلعب النجم الساحلي لقاء ضد جراف دي داكار، وكل تلك المباريات تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرات في مجموعها الفراغي هو ما يحدد الكتلة الفراغية في الوحدة المغناطيسية الممثلة لكل من الطاقة التقليدية والطاقة النووية
fares
الله يجعلها على خير
راجو
دوق دوق كتير مشكلة
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة الممثلة للطاقة التقليدية ووحدة الكتلة الممثلة للطاقة المغناطيسية كلاهما وحدة كتلة نووية
fares
نسال الله السلامة

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