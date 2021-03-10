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الأمير فهد بن تركي يشكر القيادة لتمديد خدمته نائباً لأمير القصيم

Time منذ ساعة
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الأمير فهد بن تركي يشكر القيادة لتمديد خدمته نائباً لأمير القصيم

بريدة (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لأمير منطقة القصيم لمدة أربع سنوات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة, مثمنا لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته المتواصلة, سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وأن يديم على البلاد أمنها وعزها.

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خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة القصيم
منطقة القصيم
الأمير فهد بن تركي بن فيصل

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سائق،كلمة حيوان،أنزه وأشرف منه،، عند إجتماع الحقارة و البلاهة، والغبى والتسرع،ينتج فالمجتمعات،أمثال هذا النكرة..
الحزين
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
الذرة الثقيلة رصينة وتتحلل إشعاعيا طالما كانت في محيطها الثقالي حتى تصل حالة الاستقرار أو النشاط المستقر التأثير وهذا معناه أن العناصر هي مجموع تكتل ذري له درجة تمثيل عددي ممثل لدرجة الفراغ الممثل المرتبط بالتأثير الفراغي الممثل للوحدة الثقالية كوحدة كتلة أو مجموع ممثلين بمجموع وحدات البناء الثقالي الفراغي العددي الذي لا يشترط سوى تمثيله لثقل وحدته بدلالة وحدات تمثيل مركزه الذي يتبدل باختلاف مجموعه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
النسبية الذرية والنسبية المغناطيسية كلاهما ثقالة فراغية عددية لكن العدد الممثل تختلف درجته أو درجاته باختلاف العدد أو اختلاف المعدود

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