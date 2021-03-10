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شهادة "IECEE" شرطًا لدخول عدد من المنتجات لأسواق المملكة

Time منذ 40 دقيقة
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شهادة "IECEE" شرطًا لدخول عدد من المنتجات لأسواق المملكة

الرياض (صدى):
ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الموردين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية " IECEE" لعدد من المنتجات، وذلك للسماح بدخولها من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة، بدءاً من تاريخ 1 / 7 / 2021 م.

وأوضحت المواصفات السعودية أن هذا القرار سيُطبق على كل من: أواني الطبخ الكهربائية مثل (غلايات المياه، جميع أجهزة إعداد القهوة بأنواعها)، وقلايّات الزيت الكهربائية، والمضخات الكهربائية ذات القدرة 5 أحصنة فما أقل لجميع الاستخدامات، وكابلات القوى الكهربائية، كما يشمل القرار أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها مثل (أجهزة ألعاب الفيديو، أجهزة التحكم، السماعات اللاسلكية، الشواحن وملحقاتها).

وأكدت "المواصفات السعودية " أن إلزام الموردين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية " IECEE" لهذه المنتجات، يستهدف ضبط سُوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة. وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، إلى جانب تقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

يشار إلى أن الهيئة قد أصدرت خلال العام 2020م، (9.204) تراخيص لمنتجات شهادات الاعتراف الوطنية (IECEE).

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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
أسواق المملكة
الموردين
شهادة الاعتراف
الكهروتقنية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرات في مجموعها الفراغي هو ما يحدد الكتلة الفراغية في الوحدة المغناطيسية الممثلة لكل من الطاقة التقليدية والطاقة النووية
fares
الله يجعلها على خير
راجو
دوق دوق كتير مشكلة
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة الممثلة للطاقة التقليدية ووحدة الكتلة الممثلة للطاقة المغناطيسية كلاهما وحدة كتلة نووية
fares
نسال الله السلامة

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