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مديرة التنافسية: المركز يمتلك الصلاحية لإيقاف أي نظام أو تشريع يؤدي إلى تداخل الصلاحيات

Time منذ 45 دقيقة
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مديرة التنافسية: المركز يمتلك الصلاحية لإيقاف أي نظام أو تشريع يؤدي إلى تداخل الصلاحيات

الرياض (صدى):
كشفت مساعد وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، أن المركز الوطني للتنافسية يمتلك الصلاحية لإيقاف أي نظام أو تشريع يؤدي إلى تداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية.

وقالت خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية أمس برعاية ومشاركة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إن المركز يعمل حاليا على معالجة مشكلة تداخل الصلاحيات بين الجهات.

وأشارت المطيري إلى وجود بعض التداخل في الصلاحيات بين الجهات الحكومية ولم يقتصر التداخل على الأنظمة واللوائح، بل يوجد تداخل صلاحيات في بعض الإجراءات والقرارات رصدها المركز، وتعمل اللجان فيه على معالجتها بالتفاهم مع الجهات المعنية.

 

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وزارة التجارة
ماجد القصبي
التنافسية
إيمان المطيري
المركز الوطني للتنافسية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرات في مجموعها الفراغي هو ما يحدد الكتلة الفراغية في الوحدة المغناطيسية الممثلة لكل من الطاقة التقليدية والطاقة النووية
fares
الله يجعلها على خير
راجو
دوق دوق كتير مشكلة
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة الممثلة للطاقة التقليدية ووحدة الكتلة الممثلة للطاقة المغناطيسية كلاهما وحدة كتلة نووية
fares
نسال الله السلامة

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