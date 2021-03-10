بالفيديو.. أمريكا تكشف عن مقطع لشخص يزرع قنبلتين بجوار مبنى الكونغرس

واشنطن (صدى):
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عن مقطع فيديو جديد، أمس الثلاثاء، والذي يظهر الشخص المشتبه فيه بزرع قنبلتين أنبويتين عشية أحداث الشغب في مبنى الكونغرس في يناير.
ومن جانبه، صرح ستيفن دي أنتونو، المدير المساعد المسؤول عن المكتب الميداني لـ"إف بي آي" في العاصمة واشنطن، إن القنبلتين كانتا حقيقيتين وقابلتين للتفجير بما كان سيؤدي إلى وقوع ضحايا.
وأضاف ستيفن دي أنتونو: "نحن بحاجة إلى مساعدة الجمهور لتحديد الشخص المسؤول عن وضع هاتين القنبلتين الأنبوبيتين، للتأكد من أنه لن يؤذي نفسه أو أي شخص آخر"، لافتًا إلى أن القنبلتين زرعتا بين الساعة 7:30 و 8:30 مساء بالتوقيت الشرقي يوم 5 يناير، خارج مكتبي اللجنتين الوطنيتين للحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، ويقع كلاهما على بعد بنايات قليلة من مبنى الكابيتول الأمريكي.