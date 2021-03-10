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بالفيديو.. أمريكا تكشف عن مقطع لشخص يزرع قنبلتين بجوار مبنى الكونغرس

Time منذ ساعة
Views 1910
بالفيديو.. أمريكا تكشف عن مقطع لشخص يزرع قنبلتين بجوار مبنى الكونغرس

واشنطن (صدى):
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عن مقطع فيديو جديد، أمس الثلاثاء، والذي يظهر الشخص المشتبه فيه بزرع قنبلتين أنبويتين عشية أحداث الشغب في مبنى الكونغرس في يناير.

ومن جانبه، صرح ستيفن دي أنتونو، المدير المساعد المسؤول عن المكتب الميداني لـ"إف بي آي" في العاصمة واشنطن، إن القنبلتين كانتا حقيقيتين وقابلتين للتفجير بما كان سيؤدي إلى وقوع ضحايا.

وأضاف ستيفن دي أنتونو: "نحن بحاجة إلى مساعدة الجمهور لتحديد الشخص المسؤول عن وضع هاتين القنبلتين الأنبوبيتين، للتأكد من أنه لن يؤذي نفسه أو أي شخص آخر"، لافتًا إلى أن القنبلتين زرعتا بين الساعة 7:30 و 8:30 مساء بالتوقيت الشرقي يوم 5 يناير، خارج مكتبي اللجنتين الوطنيتين للحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، ويقع كلاهما على بعد بنايات قليلة من مبنى الكابيتول الأمريكي.

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قنابل

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرات في مجموعها الفراغي هو ما يحدد الكتلة الفراغية في الوحدة المغناطيسية الممثلة لكل من الطاقة التقليدية والطاقة النووية
fares
الله يجعلها على خير
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة الممثلة للطاقة التقليدية ووحدة الكتلة الممثلة للطاقة المغناطيسية كلاهما وحدة كتلة نووية
fares
نسال الله السلامة
أبو عبدالله الحربي
السعودية ذات كياني عميق بدستور قرآني لاتحيد ل حق وبلد أمن مطمئن رغدة إلى يوم يرث آلله سبحانه .. الشعب السعودي يفكر.. قائد فذ أعطي قوة وسنن آلله معه بالكون ومن ضل ضل بسننه قبل أسبوعين ويومين طويق حبيب الشعب في رغد عيش والطريق المواطن تتكالب دول واحزاب بخليه خامنئي ..دستورنا واضح ويقين ولن من ولي التوفيق والسداد بنجاح وتلك الأيام نداولها اليمن أو نحن بلد الإسلام الحنيف الموحد فرعون قم يلبس نووي ونحن معنين 6 وواحد يريد سرداب ينهض نردد طويق طويق آلله درك بسنن آلله 🙏

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