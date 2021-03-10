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"الصحة" تبدأ حملة جديدة من أجل العودة للحياة الطبيعية

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"الصحة" تبدأ حملة جديدة من أجل العودة للحياة الطبيعية

الرياض (صدى):
تواصل وزارة الصحة بث الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين عبر مقاطع فيديو تحث فيها الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا - تحت شعار حملة (خذ الخطوة) - ، من أجل بناء المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدت الوزارة في رسائلها أن مراكز اللقاحات تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، حيث تلقى أكثر من 1.5 مليون شخص للقاح، مبينة أن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة بفيروس كورونا يسجل تذبذبا.

وجددت الوزارة التأكيد على أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح والإرضاع لا تمنعان أخذ اللقاح، مبينة أن الأطفال والحوامل غير ممنوعين من اللقاح بشكل دائم، وإنما هو مؤقت حتى تظهر نتائج الدراسات والتوصيات.

 

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وزارة الصحة
فيروس كورونا
اللقاح
لقاح كورونا
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أحدث التعليقات

fares
الله يجعلها على خير
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة الممثلة للطاقة التقليدية ووحدة الكتلة الممثلة للطاقة المغناطيسية كلاهما وحدة كتلة نووية
أبو عبدالله الحربي
السعودية ذات كياني عميق بدستور قرآني لاتحيد ل حق وبلد أمن مطمئن رغدة إلى يوم يرث آلله سبحانه .. الشعب السعودي يفكر.. قائد فذ أعطي قوة وسنن آلله معه بالكون ومن ضل ضل بسننه قبل أسبوعين ويومين طويق حبيب الشعب في رغد عيش والطريق المواطن تتكالب دول واحزاب بخليه خامنئي ..دستورنا واضح ويقين ولن من ولي التوفيق والسداد بنجاح وتلك الأيام نداولها اليمن أو نحن بلد الإسلام الحنيف الموحد فرعون قم يلبس نووي ونحن معنين 6 وواحد يريد سرداب ينهض نردد طويق طويق آلله درك بسنن آلله 🙏
سيف
لانه نادي ازعاجاته اكثر من انجازاته لايهش ولاينش نادي اكبر انجاز يسجله لصالحه هو فوزه على الزعيم الاسيوي فعلا فقير طموح ونرجع نقول لكل قوطي الاسيويه صعبه قويه يامترشح من المكاتب ومشرشح في الملاعب🤣 وفوزكم على الزعيم سجلوه في تاريخكم انجاز عالمي ههههههههههه
أبو صالح
الدراهم خلته ملك في بلاده يا التيس الاعمى

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