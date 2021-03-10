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"الحصيني" يحذر من الكشتة في بعض المناطق

Time منذ ساعة
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"الحصيني" يحذر من الكشتة في بعض المناطق

الرياض (صدى):
حذر عبد العزيز الحصيني خبير الطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من الكشتة يوم الجمعة المقبل .

وقال عبد العزيز الحصيني أنه لا ينصح بالكشته يوم الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج .

كما حذر الحصيني من الكشتة في الشرقية مع ضرورة توخي الحذر بين طرقها والطرق الرابطة بين القصيم وحائل والشمالية والجوف وغرب منطقة الرياض وبين شرق منطقتي مكة والمدينة يوم الخميس .

وقال عبد العزيز الحصيني أن محافظات الرياض الجنوبية لديهم فرصة للكشتة نهار الجمعة قبل تقدم العاصفة الترابية ، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح بين 6 إلى 11 درجة مئوية .

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الشرقية
الرياض
عبد العزيز الحصيني
الكشتة

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
السعودية ذات كياني عميق بدستور قرآني لاتحيد ل حق وبلد أمن مطمئن رغدة إلى يوم يرث آلله سبحانه .. الشعب السعودي يفكر.. قائد فذ أعطي قوة وسنن آلله معه بالكون ومن ضل ضل بسننه قبل أسبوعين ويومين طويق حبيب الشعب في رغد عيش والطريق المواطن تتكالب دول واحزاب بخليه خامنئي ..دستورنا واضح ويقين ولن من ولي التوفيق والسداد بنجاح وتلك الأيام نداولها اليمن أو نحن بلد الإسلام الحنيف الموحد فرعون قم يلبس نووي ونحن معنين 6 وواحد يريد سرداب ينهض نردد طويق طويق آلله درك بسنن آلله 🙏
سيف
لانه نادي ازعاجاته اكثر من انجازاته لايهش ولاينش نادي اكبر انجاز يسجله لصالحه هو فوزه على الزعيم الاسيوي فعلا فقير طموح ونرجع نقول لكل قوطي الاسيويه صعبه قويه يامترشح من المكاتب ومشرشح في الملاعب🤣 وفوزكم على الزعيم سجلوه في تاريخكم انجاز عالمي ههههههههههه
أبو صالح
الدراهم خلته ملك في بلاده يا التيس الاعمى
e.alofi
السؤال هل اللقاح آمن ولا له أضرار جانبية على الصحة !!
شعب سلمان
السؤال الذي اشغل العالم الرياضي ملعب الأمير عبدالله الفيصل وملعب الجوهره وزير الرياضه مكافحه الفساد وينهم على التلاعب ملعب الملك فهد سنه مقفل قبل كم سنه إهمال ملعب الباحه مصروفات وملاعب مغلقه يجب النظر ومحاسبه كل إنسان خاين سارق

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