وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة الملكية بالجبيل باب التقديم على أكثر من 15 وظيفة شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية ، وذلك للعمل بشركات القطاع الخاص .
وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل الوظائف المطلوبة كالتالي : فني كهرباء ، مهندس مبيعات أنظمة أمنية " 3 وظائف " ، مساعد ميكانيكي ، عامل ، مفتش ميداني ، مراقب عمال الكهروميكانيكية ، مراقب عمال حرفي المباني ، مشرف مستودعات ، مشرف صيانة ، مدير المشروع ، " وظيفتين " ، سائق " وظيفتان " ، محاسب ، موظف استقبال ، أمين مستودع .
وأبانت الهيئة الملكية بالجبيل الوظائف المطلوبة كالتالي : الكفاءة ، الثانوية العامة ، الدبلوم ، البكالوريوس فأعلى .
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا .