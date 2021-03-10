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وجهة فلادان ميلويفيتش الجديدة بعد إقالته من الأهلي

Time منذ 41 دقيقة
Views 1970
وجهة فلادان ميلويفيتش الجديدة بعد إقالته من الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية صربية، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني للنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي.

وفشل ميلويفيتش في تحقيق أي فوز خلال آخر 5 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بـ35 نقطة.

وأشارت الصحف الصربية، إلى أن فلادان تلقى عرضًا من الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد من نادي العين، بعدما اقترب الأخير من إقالة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل من منصبه؛ مؤكدة أن ميلويفيتش حال خسر أو تعادل أمام النصر، سيرحل عن الأهلي دون شك.

 

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العين
الأهلي
فلادان ميلويفيتش

أحدث التعليقات

كجمغلو
مصيبة مكانه
سويلم الهزيمي
افضل ميموت مثل السومه
كجمغلو
انحطاط وقلة حياء
كجمغلو
كفايه سخافات
Zoolعالمي
لان النصر هو العالمي الاول واستثنائي ولقم الطواقي شحاذين الوليد مرتين ورا بعض واحده منها ب3 وابطال السوبر وكاس الملك قريبا يعني موسم خرافي للعالمي ههههههههههههه تبارون مره ثالثه

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