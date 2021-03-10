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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.01 ريال (55.20 دولار)، مقابل 203.51 ريال (54.27 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 181.13 ريال (48.30 دولار)، مقابل 178.08 ريال (47.49 دولار)، الثلاثاء.

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.26 ريال (41.40 دولار)، مقابل، 152.64 ريال (40.70 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الأربعاء 120.76 ريال (32.20 دولار)، مقابل، 118.72 ريال (31.66 دولار)، أمس الثلاثاء.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
مصيبة مكانه
سويلم الهزيمي
افضل ميموت مثل السومه
كجمغلو
انحطاط وقلة حياء
كجمغلو
كفايه سخافات
Zoolعالمي
لان النصر هو العالمي الاول واستثنائي ولقم الطواقي شحاذين الوليد مرتين ورا بعض واحده منها ب3 وابطال السوبر وكاس الملك قريبا يعني موسم خرافي للعالمي ههههههههههههه تبارون مره ثالثه

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