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جلسة شبابية قديما
منذ 6 دقائق
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو عمار
اذا كان الكيبل مجروح فيمكن يسبب انقطاع اذا التمس بمعدات المقاول ولكن طول مدة الكبيل ما لها علاقه بانقطاع الكهرباء اذا كان الكبيل سليم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
معروفه من غير دراسه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
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