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بالفيديو..محامي يحذر النساء من الصلح على جهالة: يأكل حقهن في الميراث

Time منذ 24 دقيقة
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بالفيديو..محامي يحذر النساء من الصلح على جهالة: يأكل حقهن في الميراث

عادل الحربي (صدى):
حذر المحامي والقاضي السابق الشيخ بدر الفاضل، من خطورة توقيع الصلح على جهالة، وما قد يسببه في أكل ميراث الأخوات لبعضهم البعض.

وكانت سيدة قد توجهت بسؤال للشيخ بدر الفاضل، عن حكم الشرع في امرأة كبيرة في السن، تسكن بالإيجار، ولاقت ظلمًا من إخوانها؛ إذ لم يقسّموا لها ميراث أبيها، وقاموا بمماطلتها وتهديدها، بالرغم من ترك والدها أموالاً طائلة.

وقال الفاضل: أحذر أي أحد وقع صلح على جهالة، لم أرى صلح على جهالة فيه عدالة، واعرف امرأة اُكل حقها كاملا بصلح حيث سقط حقها ".

وأضاف: " من أراد الصلح فعليه الإفصاح أولاً عن كل الأملاك الموجودة، فإن طابت نفس المرأة بالتنازل عن بعضها فلا مانع ".

Time واتساب
الميراث
الشيخ بدر الفاضل

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو عمار
اذا كان الكيبل مجروح فيمكن يسبب انقطاع اذا التمس بمعدات المقاول ولكن طول مدة الكبيل ما لها علاقه بانقطاع الكهرباء اذا كان الكبيل سليم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
معروفه من غير دراسه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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