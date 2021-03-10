الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 56 دقيقة
Views 1392
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة فيما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

Time واتساب
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو عمار
اذا كان الكيبل مجروح فيمكن يسبب انقطاع اذا التمس بمعدات المقاول ولكن طول مدة الكبيل ما لها علاقه بانقطاع الكهرباء اذا كان الكبيل سليم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
معروفه من غير دراسه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

جلسة شبابية قديما
جلسة شبابية قديما
Time منذ 6 دقائق Views 270
صحة الطائف عن استمرار انقطاع الكهرباء بمستشفى الأطفال: السلك عمره 60 عاما
صحة الطائف عن استمرار انقطاع الكهرباء بمستشفى الأطفال: السلك عمره 60 عاما
Time منذ 16 دقيقة Views 1342
بالفيديو..محامي يحذر النساء من الصلح على جهالة: يأكل حقهن في الميراث
بالفيديو..محامي يحذر النساء من الصلح على جهالة: يأكل حقهن في الميراث
Time منذ 24 دقيقة Views 1407
العثور على أشلاء 3 جثث ضحية حادث مروع
العثور على أشلاء 3 جثث ضحية حادث مروع
Time منذ 35 دقيقة Views 692
" هل جرعة واحدة من اللقاح تكفي لمن أصيبوا بالفيروس سابقًا " الصحة تجيب
" هل جرعة واحدة من اللقاح تكفي لمن أصيبوا بالفيروس سابقًا " الصحة تجيب
Time منذ 44 دقيقة Views 1611
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 56 دقيقة Views 1392
اعترافات صادمة بشأن ذبح المعلم الفرنسي المسئ للرسول ﷺ
اعترافات صادمة بشأن ذبح المعلم الفرنسي المسئ للرسول ﷺ
Time منذ ساعة Views 2116
الأمير سطام عن إدانة السفارة الأمريكية للحوثي: " المواقف غير صريحة "
الأمير سطام عن إدانة السفارة الأمريكية للحوثي: " المواقف غير صريحة "
Time منذ ساعة Views 2984
شاهد..نسرين طافش بعمر الـ 6 سنوات
شاهد..نسرين طافش بعمر الـ 6 سنوات
Time منذ ساعتين Views 1083
أول تعليق من وزير التجارة على نظام المحاسبة الجديد
أول تعليق من وزير التجارة على نظام المحاسبة الجديد
Time منذ ساعتين Views 2232