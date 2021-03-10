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أول تعليق من وزير التجارة على نظام المحاسبة الجديد

Time منذ ساعة
Views 1788
أول تعليق من وزير التجارة على نظام المحاسبة الجديد

الرياض (صدى):
علق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على قرار مجلس الوزراء، الصادر بالموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد.

وقال القصبي، إن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، يواكب تطورات بيئة الأعمال، وهو ممكّن رئيسي لتأسيس شركات ومكاتب مهنية متخصصة، تعزز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الجدير بالذكر أنه بموجب النظام الجديد لا تجوز مزاولة مهنة المحاسبة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام، على أن يكون سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، وحاصلا على شهادة جامعية أو أي مؤهل في تخصص المحاسبة، وأن يكون عضوا أساسيا في الهيئة لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

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وزير التجارة
نظام المحاسبة الجديد

أحدث التعليقات

ابو عمار
فكره ممتازه جدا واتمنى تطبيق هذه الفكره في جميع مناطق ومدن الوطن ليتم تطعيم اكبر عدد من المواطنين والمقيمين
ابو عمار
المعلم نوعان معلم يعرف كيف يعلم الطلاب ويوضح لهم الماده و يبسطها ليفهمونها بكل يسر و سهولها ومعلم لا يعرف الا الضرب والصياح على الطلبه فالمعلم الممتاز يجني ثمار عمله مثل ما حصل مع الدكتور يوسف النمله واحد طلابه المحترمين
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
قد يجوز انه مضطر لسرعه

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