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العثور على جثة مواطن بجبال أضم بعد أسبوعين من اختفاءه
منذ ساعة
2062
مكة المكرمة (صدى):
عثرت الجهات الأمنية على جثة مفقود بجبال أضم بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد تغيبه عن المنزل لمدة 13 يوما.
وقد شاركت في البحث عن المفقود فرق تطوعية بالإضافة إلى مروحية أمنية.
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مكة المكرمة
جبال أضم
أحدث التعليقات
ابو عمار
فكره ممتازه جدا واتمنى تطبيق هذه الفكره في جميع مناطق ومدن الوطن ليتم تطعيم اكبر عدد من المواطنين والمقيمين
ابو عمار
المعلم نوعان معلم يعرف كيف يعلم الطلاب ويوضح لهم الماده و يبسطها ليفهمونها بكل يسر و سهولها ومعلم لا يعرف الا الضرب والصياح على الطلبه فالمعلم الممتاز يجني ثمار عمله مثل ما حصل مع الدكتور يوسف النمله واحد طلابه المحترمين
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
قد يجوز انه مضطر لسرعه
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