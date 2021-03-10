الأعداد السابقة للصحيفة

بعد موافقة الوزراء.. تفاصيل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

Time منذ ساعة
Views 1727
بعد موافقة الوزراء.. تفاصيل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، في جلسته المرئية أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

ومن جانبها كشفت هيئة المحاسبين آلية وأهداف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، والذي بموجبه لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

كما ينص النظام على أنه يتم الترخيص للمتفرغ، على أن يكون سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، وحاصلا على شهادة جامعية أو أي مؤهل في تخصص المحاسبة، وأن يكون عضوا أساسيا في الهيئة لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من تفاصيل النظام من هنا

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يسعى لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين، ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية.

Time واتساب
مجلس الوزراء
نطام مهنة المحاسبة

أحدث التعليقات

ابو عمار
يمازحهم
ابو عمار
الشيطان شاطر وغرر به
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
المهم الفواتير المرتفعه ثم لماذا يتحمل المواطن ثمن العددات الجديده ؟

أخر الأخبار

سبعيني يقتل زوجته وينتحر بعد شجار بينهما
سبعيني يقتل زوجته وينتحر بعد شجار بينهما
Time منذ دقيقتين Views 92
شاهد.. رئيس وزراء يرش الصحفيين بالكحول بعد سؤال استفزازي
شاهد.. رئيس وزراء يرش الصحفيين بالكحول بعد سؤال استفزازي
Time منذ 23 دقيقة Views 297
شاهد.. مصير سائق مركبة تجاوز خط الطوارئ بجدة
شاهد.. مصير سائق مركبة تجاوز خط الطوارئ بجدة
Time منذ 31 دقيقة Views 1439
لأول مرة.. عايض يوسف وزوجته هبة الحسين في مسلسل واحد
لأول مرة.. عايض يوسف وزوجته هبة الحسين في مسلسل واحد
Time منذ 59 دقيقة Views 696
بدءا من اليوم.. تمديد أوقات العمل في 3 مراكز صحية بالرياض
بدءا من اليوم.. تمديد أوقات العمل في 3 مراكز صحية بالرياض
Time منذ ساعة Views 1597
بعد موافقة الوزراء.. تفاصيل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد
بعد موافقة الوزراء.. تفاصيل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد
Time منذ ساعة Views 1727
عضو شورى: "التعليم" أكثر وزارة بحاجة إلى تطوير
عضو شورى: "التعليم" أكثر وزارة بحاجة إلى تطوير
Time منذ ساعة Views 1705
منقذة طفلة المعادي من التحرش تكشف كواليس الواقعة
منقذة طفلة المعادي من التحرش تكشف كواليس الواقعة
Time منذ ساعة Views 1465
بورتو يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال
بورتو يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال
Time منذ ساعتين Views 1747
العثور على دينار عباسي في حائل
العثور على دينار عباسي في حائل
Time منذ ساعتين Views 2416