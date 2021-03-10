منقذة طفلة المعادي من التحرش تكشف كواليس الواقعة

القاهرة (صدى):
كشفت السيدة المصرية " أوجيني أسامة "، الشاهدة على واقعة متحرش المعادي، كواليس الواقعة.
وأوضحت أوجيني أسامة، أن حوارًا دار بينها وبين المتحرش بالطفلة، وواجهته بما رأته في كاميرا المراقبة إلا أنه أنكر.
وأكدت أن إنكار المتحرش فعلته هو ما جعلها تشير له على الكاميرا ليظهر وجهه فيها، ثم فر هاربًا بمجرد أن رأي الكاميرا.
وأشارت إلى أن نشرها للفيديو الذي يكشف الواقعة، لم تفكر فيه بعقلها وإنما تحركت بمشاعرها كأم خاصة أن لديها طفلة كان من الممكن أن تكون في نفس الموقف.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.
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