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بالفيديو.. قطان عن لقائه بمحمد مرسي: "رجل مخه فيه أمور أخرى"

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بالفيديو.. قطان عن لقائه بمحمد مرسي: "رجل مخه فيه أمور أخرى"

عادل الحربي (صدى):
كشف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير أحمد قطان، تفاصيل لقاءه مع الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأكد قطان أنه لم يكن يشعر بارتياح خلال لقاء محمد مرسي، قائلا: " رجل مخه فيه أمور أخرى " ،موضحا أنه قابل عدداً من المرشحين لرئاسة مصر أثناء ترشحهم.

وروى قطان تفاصيل ما دار في أول لقاء مع مرسي، من ضمنها ما قاله له مرسي أنه سمع تصريحات للأمير نايف بن عبدالعزيز ضد الإخوان، قائلا: " وإحنا اجتمعنا مع القيادات وقررنا عدم الرد على التصريحات ".

وأوضح قطان أنه رد على مرسي بقوله: " والله أحسن شيء إنكم لم تردوا لأنكم كنتم ستسمعوا أشد من اللي سمعتوه " .

وأضاف: " توفي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وفي تلك الفترة لم يعلن فوز أحمد شفيق أو محمد مرسي ، وقبل الفترة الثانية للانتخابات جاء مرسي لعزاء الأمير نايف وقال إنه إذا فاز سوف تكون السعودية أول دولة يزورها وبالفعل حدث ".

وعن لقاءه بمرسي بعد إعلان فوزه قال له: " إن المملكة خصصت لمصر 4 مليار دولار ومازال عندي 2 مليار و 900 مليون لم تستخدم "، مشيرا إلى أن فترته رئاسته السنة قد انتهت ولم يقتربوا من هذا المبلغ على الإطلاق .

وأكد قطان أنه لم يكن مرتاحاً في لقائه بمرسي قائلاً : “رجل مخه فيه أمور أخرى” .

Time واتساب
مصر
محمد مرسي
احمد قطان

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لعلة كان خير وخير لشعب مصر اولآ وشرفاء العرب ثانيآ بأن تتم مشاهدة خونة الإسلام والعرب يتعرون تبان حقيقتهم ومصر لها رجالها حين ايقنو بإفلاس إخوان الفرس وخونة المسلمين انتفضو عليهم وداسوهم بنعالهم وتركوهم مسبة الدهر ونكالآ لتاريخهم العفن النتن
د محمد ماجد بخش
الثقالة العددية الممثلة للثقالة الفراغية العددية الممثلة للدرجة الفراغية الممثلة للدرجة الثقالية الفراغية أو الفراغية المغناطيسية العدديتين الممثلين درجة الثقل أو الثقالة الممثلة للدرجة الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
للتذكير كانت محاور الجدول الياباني هي 0 2 8 20 28 40 50 82 114 126 ممثلة بها الكل : ما قبلها وما بعدها مثل 8 -20 & 2 -8 وهكذا 20-28 & 8-20
لا يهمونك انا مجنونك
وش بيكون في مخة غير خيانة وطن وتخابر مع ايران وحزب اللات والإستماتة من اجل بيع سينا وقبض ثمن دماء شهداء مصر يوم العبور من الضامنين الترك والقطريين
د محمد ماجد بخش
هذا عمود تمثيل التوازن في مجموعة ممثلة من العناصر 6 14 24 32 40 50 62 72 82 94 104 114 وهي من 12 عنصر في فترات ممثلة للدرجات تتراوح ما بين 12 عنصرا إلى 10 أو 8 عناصر إلى عنصرين وتكون المجموعة الأخيرة هي 2 10 18 26 36 44 66 76 86 98 108 118 وهذه أقوى من الجدول النووي الدوري الياباني العناصر الذي اسدل عنه الستار في شهر 5 - 2020

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