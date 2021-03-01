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قطان يفجر مفاجأة..شفيق فاز بالانتخابات المصرية وأمريكا وراء إعلان مرسي رئيسا

Time منذ 9 دقائق
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قطان يفجر مفاجأة..شفيق فاز بالانتخابات المصرية وأمريكا وراء إعلان مرسي رئيسا

عادل الحربي (صدى):
فجر السفير أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية، مفاجأة بخصوص الانتخابات الرئاسية المصرية عقب ثورة 25 يناير.

وأكد قطان أن الفريق أحمد شفيق هو الذي فاز بالإنتخابات، لكن تدخل السفيرة الأمريكية في القاهرة آنذاك هو سبب إعلان محمد مرسي رئيسا.

وقال قطان: " شفيق هو الذي فاز بالانتخابات وتم تبليغي رسميًا بذلك، والسفيرة الأمريكية كان لها دور في الضغط لتغيير تلك النتيجة ".

وعن ردة فعله بعد تولي الإخوان السلطة في مصر، قال قطان:" قلت الحمدلله إن مرسي اللي فاز لأن الاخوان ركبوا الموجة، وستنفضح أعمالهم خلال السنة هذه وستتم تعريتهم، وكنت أعلم أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح للاخوان بالبقاء في الحكم " .

Time واتساب
امريكا
أحمد قطان
الانتخابات المصرية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى لا يساء فهمي لست في خصومة مع أحد وما إصراري بانتصار لمظلمتي الشخصية بل هو امتثال لإظهار نتيجة أبحاثي المكثفة والمتواصلة لعقود وهذا ما سألخصة لكم في سطور مقتضبة، في الآتي
د محمد ماجد بخش
أتمنى ظهور الحقيقة العلمية قريبا، وفي فترة حياة حياتي إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
كل العناصر محاور تمثيل ثقالية عددية فترة العناصر الممثلة للمحور هي نفس الفترة الممثلة لدرجات ثقل وحدة تمثيل المحور التعامل والتمثيل للدرجة المغناطيسية هي لفترة الثقل الممثلة لفترة تمثيل المحور وهي ممثلة بمحورين من الجهتين الممثلة لدرجة الثقل والفراغ الموظفة في تمثيل درجة الثقل والمغناطيسية من خلال فكرة تمثيل الثقالة والثقالة العكسية العدديتين للفترة الثقالية الفراغية المختارة والمثبتة لآلية التعامل بتمثيل الحالة والدرجة
حويطيه
تدرون انه هالكلام يوديكم ورا الشمس(الي يتفلسفون) قلة أدب ومسخره روحي ربي عيالك بيكون احسن لك بس مب منك من كلامك المطنطن فاضيه ياختي روحي دوري لك شغله تسوينها مرضك لا تحطينه عندنا في مستشفى المجانين فالطايف ينظري وربي والله ولي خلقني لو بس الاحظ انه احد سب اهل الشمال وربي اوديه ورا الشمس وغير المحامين الي معي وانا محاميه (اسفه على الكلام بس انقهرت) ناس مريضه
د محمد ماجد بخش
لذلك لن يخرج التصنيف عن محاور تمثيل درجات الثقل لكنها بمجرد تحولها إلى درجات مغناطيسية ممثلة بوحدات الثقل فإنها تعني محيط الكتلة وليست درجتها بل درجة المجموع المغناطييي الممثل لوحدة الكتلة الممثلة بدلالة وحدة الكتلة الأصلية البنائية الممثلة لوحدات ثقالة العنصر العددية المنتظمة

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