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شاهد.. وزير العدل: عقود نكاح الأطفال القصر انتهت تماما

Time منذ 33 دقيقة
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شاهد.. وزير العدل: عقود نكاح الأطفال القصر انتهت تماما

الرياض (صدى):
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، بُني على غاية واضحة وهي إدامة الرابطة الأسرية متى التقت إرادة طرفي النكاح.

وشدد الصمعاني على أن عقود نكاح الأطفال القصر انتهت تماما، قائلا: " نظام الأحوال الشخصية، تضمن تحديد السن الأدنى للطرفين، وترسيخ اعتبار إراة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته اذا حدث خلاف ".

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، نظم أيضًا تفاصيل الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال أولا في قضايا النفقة والحضانة والزيارة " .

وعن قانون العقوبات الجديد قال الصمعاني: " لن يكون هناك فعل مجرّم إلا وهو منصوص عليه في النظام أو الأنظمة التي يشير إليها، ولذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من القضاء إلا ما نُصّ عليها في هذا القانون ".

وأضاف: " كذلك سعى قانون العقوبات الجديد إلى توسيع العقوبات البديلة، كعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وتم مراعاة معايير حقوق الإنسان في جميع اعتبارات العقوبة، وركز أيضا على التشديد في الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفل، وبيّن حدود الجريمة وأركانها، وموانع المسؤولية وأيضا الأعذار المشددة والظروف المخففة والمشددة للعقوبة " .

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وزير العدل
الصمعاني

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى لا يساء فهمي لست في خصومة مع أحد وما إصراري بانتصار لمظلمتي الشخصية بل هو امتثال لإظهار نتيجة أبحاثي المكثفة والمتواصلة لعقود وهذا ما سألخصة لكم في سطور مقتضبة، في الآتي
د محمد ماجد بخش
أتمنى ظهور الحقيقة العلمية قريبا، وفي فترة حياة حياتي إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
كل العناصر محاور تمثيل ثقالية عددية فترة العناصر الممثلة للمحور هي نفس الفترة الممثلة لدرجات ثقل وحدة تمثيل المحور التعامل والتمثيل للدرجة المغناطيسية هي لفترة الثقل الممثلة لفترة تمثيل المحور وهي ممثلة بمحورين من الجهتين الممثلة لدرجة الثقل والفراغ الموظفة في تمثيل درجة الثقل والمغناطيسية من خلال فكرة تمثيل الثقالة والثقالة العكسية العدديتين للفترة الثقالية الفراغية المختارة والمثبتة لآلية التعامل بتمثيل الحالة والدرجة
حويطيه
تدرون انه هالكلام يوديكم ورا الشمس(الي يتفلسفون) قلة أدب ومسخره روحي ربي عيالك بيكون احسن لك بس مب منك من كلامك المطنطن فاضيه ياختي روحي دوري لك شغله تسوينها مرضك لا تحطينه عندنا في مستشفى المجانين فالطايف ينظري وربي والله ولي خلقني لو بس الاحظ انه احد سب اهل الشمال وربي اوديه ورا الشمس وغير المحامين الي معي وانا محاميه (اسفه على الكلام بس انقهرت) ناس مريضه
د محمد ماجد بخش
لذلك لن يخرج التصنيف عن محاور تمثيل درجات الثقل لكنها بمجرد تحولها إلى درجات مغناطيسية ممثلة بوحدات الثقل فإنها تعني محيط الكتلة وليست درجتها بل درجة المجموع المغناطييي الممثل لوحدة الكتلة الممثلة بدلالة وحدة الكتلة الأصلية البنائية الممثلة لوحدات ثقالة العنصر العددية المنتظمة

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