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الإطاحة بـ 6 أشخاص سرقوا عشرات السيارات بجدة

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الإطاحة بـ 6 أشخاص سرقوا عشرات السيارات بجدة

جدة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 6 أشخاص تورطوا في سرقة 17 مركبة في محافظة جدة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مواطن و4 مقيمين، منهم 3 مصريين وسوداني، إضافة إلى فلسطيني مخالف لأمن الحدود.

والمتهمون أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا سرقة 17 مركبة في محافظة جدة، وتجزئتها وبيعها قطع غيار وسكراب.

كما ضبط بحوزتهم 3 مركبات مسروقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
جدة
الشرطة
الجهات الأمنية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أتمنى ظهور الحقيقة العلمية قريبا، وفي فترة حياة حياتي إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
كل العناصر محاور تمثيل ثقالية عددية فترة العناصر الممثلة للمحور هي نفس الفترة الممثلة لدرجات ثقل وحدة تمثيل المحور التعامل والتمثيل للدرجة المغناطيسية هي لفترة الثقل الممثلة لفترة تمثيل المحور وهي ممثلة بمحورين من الجهتين الممثلة لدرجة الثقل والفراغ الموظفة في تمثيل درجة الثقل والمغناطيسية من خلال فكرة تمثيل الثقالة والثقالة العكسية العدديتين للفترة الثقالية الفراغية المختارة والمثبتة لآلية التعامل بتمثيل الحالة والدرجة
حويطيه
تدرون انه هالكلام يوديكم ورا الشمس(الي يتفلسفون) قلة أدب ومسخره روحي ربي عيالك بيكون احسن لك بس مب منك من كلامك المطنطن فاضيه ياختي روحي دوري لك شغله تسوينها مرضك لا تحطينه عندنا في مستشفى المجانين فالطايف ينظري وربي والله ولي خلقني لو بس الاحظ انه احد سب اهل الشمال وربي اوديه ورا الشمس وغير المحامين الي معي وانا محاميه (اسفه على الكلام بس انقهرت) ناس مريضه
د محمد ماجد بخش
لذلك لن يخرج التصنيف عن محاور تمثيل درجات الثقل لكنها بمجرد تحولها إلى درجات مغناطيسية ممثلة بوحدات الثقل فإنها تعني محيط الكتلة وليست درجتها بل درجة المجموع المغناطييي الممثل لوحدة الكتلة الممثلة بدلالة وحدة الكتلة الأصلية البنائية الممثلة لوحدات ثقالة العنصر العددية المنتظمة
د محمد ماجد بخش
العدد الممثل للمجموع في فترة تمثيل أي عنصر هي 8+8 في التمثيل البنائي المنتظم وهي 8+4 في التمثيل المغناطيسي المنتظم حيث درجات تمثيل الارتباط ودرجات تمثيل المغناطيسية هي = 8 & 0 كذلك 8+8 في حالة تمثيل درجات الثقل بوحدات تمثيل بينها تجمع التمثيل المغناطيسي الذي هو في هذه الحالة تمثيل فراغي لأن المؤكد فقط هو تمثيل درجة الثبات على درجتين ممثلتين الأولى درجة رابطة والثانية درجة ثبات مغناطيسي ممثلة لوحدة درجة الارتباط لذلك كان لمحور تمثيل درجة الثقل أهمية في تمثيل درجة الارتباط ثم التحول لمحور تمثيل الدرجة المغناطيسية بمحور ثقالي يمثل فقط لتمثيل درجة الانفراد

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