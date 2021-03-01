رسالة عنيفة من زوجة براد جونز لمشجعة نصراوية انتقدته

نواف السالم (صدى):
خرجت زوجة الاسترالي براد جونز، حارس مرمى النصر، عن صمتها، للرد على جماهير الفريق المهاجمين لزوجها.
وكانت مشجعة نصراوية سخرت من حارس النصر موجهة حديثها لزوجته بقولها: "هل فعلًا زوجك حارس مرمى؟".
وردت زوجة براد جونز معربة عن فخرها به؛ قائلة: " زوجي يملك العديد من الجوائز والميداليات".
وأشارت إلى أن الجماهير دائمًا يركزون على اللحظات الصعبة التي يمر فيها اللاعب، وينسون المباريات الذي أنقذ فيها الفريق.
وأضافت: " الأهداف التي تدخل مرمى الفريق، ليست مسئولية الحارس فقط، بل هناك دفاع، وهجوم من النادي المنافس ".