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البريد السعودي يوضح خطوات إثبات العنوان الوطني في أي وقت

Time منذ 11 دقيقة
Views 1255
البريد السعودي يوضح خطوات إثبات العنوان الوطني في أي وقت

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة البريد السعودي، عن خطوات إثبات العنوان الوطني في أي وقت وبأي مكان.

وقالت المؤسسة في رسالة توضيحية: " إثبات عنوانك الوطني صار أسهل مع خدماتنا الالكترونية والتي تتيح لك الحصول على إثبات العنوان الوطني من خلال تطبيق البريد السعودي ".

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمة إثبات العنوان الوطني من خلال الخطوات التالية: تحميل تطبيق البريد السعودي- تسجيل الدخول للتطبيق - الضغط على أيقونة “العناوين” - النقر على خانة “العنوان الوطني المسجل” - اختيار أيقونة “خيارات أكثر” من القائمة الموجودة بيسار الشاشة- سيظهر اختيارين هما “إثبات العنوان الوطني” و”بطاقة العنوان” - قم بالضغط على “إثبات العنوان الوطني” ثم تحميله.

Time واتساب
البريد السعودي
العنوان الوطني

أحدث التعليقات

abdul
يعني مثله مثل الانفلوونزا والربو/أزمة والسل ونقص المناعة المكتسبة والزكام وغيرها. اجل لِم كان كل التهويل ؟
ابوجوري
المراهق شر نفسه
خالد الربياوي
الف سلامة ماتشوف شر طهور إن شاء الله اللهم اكتب لها الشفاء العاجل ولمرضى المسلمين آمين
sma_abha
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خالد الربياوي
ليتك تلعب ضده تخليه يخاوت الارض

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