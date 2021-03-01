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جورجينا تكشف عن دورها في مساعدة رونالدو على الاحتفاظ بمستواه

Time منذ 44 دقيقة
Views 1473
جورجينا تكشف عن دورها في مساعدة رونالدو على الاحتفاظ بمستواه

وكالات (صدى):
كشفت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن دورها في مساعدته على الاحتفاظ بمستواه، وتحدثت عن بعض الأسرار والتفاصيل البسيطة في حياتها.

وقالت جورجينا في تصريحات للصحافة الإيطالية إنها تتكفل بكل أعباء المنزل لتوفير أعلى مستوى راحة وصفاء ذهن لرونالدو.

وتابعت : "أقول له اعتنِ بنفسك وكرس نفسك لتكون الأفضل في ما تفعله، إنه يعلمني ويحفزني، وقبل أي شيء هو مصدر إلهامي، ومن العدل أن يركز على شغفه الكبير، أما الباقي (كل ما يخص المنزل)، أنا أقوم به باعتناء".

وأضافت: "رونالدو أب رائع وأفضل زوج يمكن أن أحلم به"، إشارة إلى اقتراب خطوة الزواج الرسمي، التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

واستكملت حديثها قائلة: "لدينا حديقة في المنزل، وهي جيدة جدا لأطفالنا، وأنا سعيد بالحياة في إيطاليا، فقط لا يمكننا الذهاب للتسوق، لكن بفضل قناع الوجه، بدأنا نعتاد على الهروب، وقبل بضع سنوات ذهبنا إلى السينما".

Time واتساب
إيطاليا
رونالدو
جورجينا

أحدث التعليقات

abdul
يعني مثله مثل الانفلوونزا والربو/أزمة والسل ونقص المناعة المكتسبة والزكام وغيرها. اجل لِم كان كل التهويل ؟
ابوجوري
المراهق شر نفسه
خالد الربياوي
الف سلامة ماتشوف شر طهور إن شاء الله اللهم اكتب لها الشفاء العاجل ولمرضى المسلمين آمين
sma_abha
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خالد الربياوي
ليتك تلعب ضده تخليه يخاوت الارض

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