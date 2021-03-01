أمريكا تدرس خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن

واشنطن (صدى):
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن.
وأوضح أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.
وكانت طائرات التحالف عربات عسكرية تابعة للحوثيين في مأرب، كما أشار المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.
وأوضح أن مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية، مششرا إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.