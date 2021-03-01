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أمريكا تدرس خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن

Time منذ 51 دقيقة
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أمريكا تدرس خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن

واشنطن (صدى):
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن.

وأوضح أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

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وكانت طائرات التحالف عربات عسكرية تابعة للحوثيين في مأرب، كما أشار المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

 

وأوضح أن مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية،  مششرا إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

Time واتساب
أمريكا
اليمن
الحوثيين

أحدث التعليقات

abdul
يعني مثله مثل الانفلوونزا والربو/أزمة والسل ونقص المناعة المكتسبة والزكام وغيرها. اجل لِم كان كل التهويل ؟
ابوجوري
المراهق شر نفسه
خالد الربياوي
الف سلامة ماتشوف شر طهور إن شاء الله اللهم اكتب لها الشفاء العاجل ولمرضى المسلمين آمين
sma_abha
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خالد الربياوي
ليتك تلعب ضده تخليه يخاوت الارض

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