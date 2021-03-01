الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مقيمة فلبينية تتحدث عن سر إتقانها للغة العربية واللهجة السعودية قبل الفلبينية

Time منذ 54 دقيقة
Views 1654
بالفيديو.. مقيمة فلبينية تتحدث عن سر إتقانها للغة العربية واللهجة السعودية قبل الفلبينية

عادل الحربي (صدى):
روت مقيمة فلبينية، تفاصيل إتقانها للغة العربية واللهجة السعودية قبل الفلبينية، قائلة:" اللغة العربية بها بعض الحروف الصعبة في النطق مثل (الخاء والقاف والضاد)".

وأضافت المقيمة الفلبينية خلال حوارها في برنامج " ياهلا ":" العربية هي اللغة الأم بالنسبة لي، لأني تعلمتها قبل الإنجليزية والفلبينية "، لافتة:" كنت عايشة في وسط سعودي، مما ساعدني على تعلم اللغة العربية بالشكل الصحيح".

 

وأوضحت:" والدتي كانت تعمل في بيت سعودي، وكانت أغلب المحادثات بيننا بالعربية"، مضيفة:"تعلمت اللغة الإنجليزية على فترات من أيام المدارس، ولكن اللغة الفلبينية ما تعلمتها إلا في الجامعة”.

وأشار:" كنت أفهم اللغة الفلبينية لكني لا أستطيع نطقها إلا بالفلبيني المكسر، وكانت عندي صعوبات كثيرة عند سفري للفلبين"، موضحة:" أحب الهلال والنصر وأميل للأزرق"

Time واتساب
اللغة العربية
اللهجة السعودية
مقيمة فلبينية

أحدث التعليقات

abdul
يعني مثله مثل الانفلوونزا والربو/أزمة والسل ونقص المناعة المكتسبة والزكام وغيرها. اجل لِم كان كل التهويل ؟
ابوجوري
المراهق شر نفسه
خالد الربياوي
الف سلامة ماتشوف شر طهور إن شاء الله اللهم اكتب لها الشفاء العاجل ولمرضى المسلمين آمين
sma_abha
مرتبطة
خالد الربياوي
ليتك تلعب ضده تخليه يخاوت الارض

أخر الأخبار

بالفيديو.. شاب حائلي يعود بالزمن للفنان فهد الحيان
بالفيديو.. شاب حائلي يعود بالزمن للفنان فهد الحيان
Time منذ 3 دقائق Views 166
البريد السعودي يوضح خطوات إثبات العنوان الوطني في أي وقت
البريد السعودي يوضح خطوات إثبات العنوان الوطني في أي وقت
Time منذ 10 دقائق Views 1252
رسالة محبطة من "الصحة العالمية" بخصوص التغلب على كورونا
رسالة محبطة من "الصحة العالمية" بخصوص التغلب على كورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 1522
جورجينا تكشف عن دورها في مساعدة رونالدو على الاحتفاظ بمستواه
جورجينا تكشف عن دورها في مساعدة رونالدو على الاحتفاظ بمستواه
Time منذ 44 دقيقة Views 1470
أمريكا تدرس خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن
أمريكا تدرس خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن
Time منذ 51 دقيقة Views 1534
أحمد الشمراني : ردة الفعل لوضع الأهلي طبيعية والكارثة قادمة
أحمد الشمراني : ردة الفعل لوضع الأهلي طبيعية والكارثة قادمة
Time منذ 52 دقيقة Views 282
خالد القحطاني : أكثر فريق أعجبني انتصاره الهلال لهذه الاسباب
خالد القحطاني : أكثر فريق أعجبني انتصاره الهلال لهذه الاسباب
Time منذ 54 دقيقة Views 254
بالفيديو.. مقيمة فلبينية تتحدث عن سر إتقانها للغة العربية واللهجة السعودية قبل الفلبينية
بالفيديو.. مقيمة فلبينية تتحدث عن سر إتقانها للغة العربية واللهجة السعودية قبل الفلبينية
Time منذ 54 دقيقة Views 1654
نور الدين زكري : الهلال يحتاج إلى التجديد بالذات بعد الفوز بكل الألقاب
نور الدين زكري : الهلال يحتاج إلى التجديد بالذات بعد الفوز بكل الألقاب
Time منذ 55 دقيقة Views 315
بالفيديو.. قطان يكشف سبب اهتمام ‎المملكة بأفريقيا
بالفيديو.. قطان يكشف سبب اهتمام ‎المملكة بأفريقيا
Time منذ ساعة Views 1582