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إيمان المطيري مديرًا تنفيذيًّا لتسويق وتطوير هوية السودة

Time منذ ساعة
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إيمان المطيري مديرًا تنفيذيًّا لتسويق وتطوير هوية السودة

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة ‏على تعيين إيمان بنت هاجد المطيري مديرًا تنفيذيًّا لتسويق وتطوير هويّة السودة بشركة السودة للتطوير، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاقها قبل أيام باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتسعى الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد على 3000 متر فوق سطح البحر، وعددًا من المواقع التراثية.

وتهدف الشركة للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية، وتقدّم مرافق سكنية وترفيهية.

Time واتساب
ولي العهد
إيمان المطيري
هوية السودة

أحدث التعليقات

abdul
يعني مثله مثل الانفلوونزا والربو/أزمة والسل ونقص المناعة المكتسبة والزكام وغيرها. اجل لِم كان كل التهويل ؟
ابوجوري
المراهق شر نفسه
خالد الربياوي
الف سلامة ماتشوف شر طهور إن شاء الله اللهم اكتب لها الشفاء العاجل ولمرضى المسلمين آمين
sma_abha
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خالد الربياوي
ليتك تلعب ضده تخليه يخاوت الارض

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