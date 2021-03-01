بالفيديو.. لاعب الأهلي السابق ينتقد بيتروس بسبب تصرفاته الاستفزازية

نواف السالم (صدى):
انتقد ابراهيم هزازي لاعب سابق في ناديي الاتحاد والاهلي ، بيتروس ماتيوس بسبب تصرفاته الاستفزازية الأخيرة .
وقال هزازي خلال مقطع فيديو : " بيتروس لو كان في غير النصر كان كل مباراتين إيقاف ٨ مباريات ".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن قيام إدارة نادي الهلال بتقديم شكوى رسمية ضد بيتروس، إلى لجنة الانضباط، على خلفية مباراة الفريقين بالجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد، فيما شهد اللقاء مشادة بين إداري الهلال سعود كريري، واللاعب بيتروس، تم على إثرها طرد كريري من ملعب المباراة.