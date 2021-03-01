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بالفيديو.. لاعب الأهلي السابق ينتقد بيتروس بسبب تصرفاته الاستفزازية

Time منذ 6 دقائق
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بالفيديو.. لاعب الأهلي السابق ينتقد بيتروس بسبب تصرفاته الاستفزازية

نواف السالم (صدى):
انتقد ابراهيم هزازي لاعب سابق في ناديي الاتحاد والاهلي ، بيتروس ماتيوس بسبب تصرفاته الاستفزازية الأخيرة .

وقال هزازي خلال مقطع فيديو : " بيتروس لو كان في غير النصر كان كل مباراتين إيقاف ٨ مباريات ".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن قيام إدارة نادي الهلال بتقديم شكوى رسمية ضد بيتروس، إلى لجنة الانضباط، على خلفية مباراة الفريقين بالجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد، فيما شهد اللقاء مشادة بين إداري الهلال سعود كريري، واللاعب بيتروس، تم على إثرها طرد كريري من ملعب المباراة.

Time واتساب
الاتحاد
الأهلي
بيتروس

أحدث التعليقات

ابو منى
انت اخر واحد تتكلم عن التصرفات مافية احد اسوء منك خلقا وخشونه ومستوى انت مع الخيل ياشقراء
مداح راشد
الكاتب الحقيقي هو الذي يرتفع من الخاص إلى العام، ومن الجزء إلى الكل.. ومن القوقعةإلى البحر.. اباركك ع المقال يا غالى
آسر
كلما تقدم الكاتب فى الكتابة كلما أدرك أن هناك التزاماً تجاه قرائه . اشكرك يا استاذنا الكريم مقال اكثر من رووعه
برنس
احلف بالله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـ احلف
الحكم
من العيب والعار ان تتحدث امريكا عن قضايا حقوق الانسان لان سجلها اسود في هذا الجانب بدء من السجون السريه حول العالم كسجن غونتنامو الي جرائم وفضايح سجن ابوغريب وتدميرهم لملجاء العامريه وقتلهم 400 من النساء والاطفال العراقيين اضافه الي تدميرهم مدن وقري علي رؤس قاطنيها من الاطفال والنساء في افغانستان وسوريا والعراق والصومال وليبيا

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