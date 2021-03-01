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بالفيديو.. قطان يكشف سبب اهتمام ‎المملكة بأفريقيا

Time منذ ساعة
Views 1582
بالفيديو.. قطان يكشف سبب اهتمام ‎المملكة بأفريقيا

عادل الحربي (صدى):
قال وزير الدولة للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، إن هدفنا توطيد العلاقات مع هذه الدول الأفريقية وإقامة استثمارات ومشاريع كبيرة وأن يكون للصندوق السعودي للتنمية دورا هاما في هذه القارة وأيضا مركز الملك سلمان بعد إنشائه.

 

وأضاف أحمد قطان خلال حواره في برنامج "في الصورة":" تغيرت نظرتنا للقارة الأفريقية ولذلك بدأنا بعمل جاد حتى تم تعييني في عام 2018 في هذا المنصب".

وأشار أحمد قطان:" توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله كان لابد من وضع إستراتيجية خاصة بكل دولة على حدة لأن كل دولة تختلف عن الأخرى".

 

وتابع:" ولي العهد كان مهتما بإنهاء الخلافات الموجودة بين بعض الدول داخل القارة الأفريقية"، موضحا:" بدأنا بالمصالحة بين أثيوبيا و أرتيريا باتفاق جدة".

Time واتساب
المملكة
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
أفريقيا
أحمد قطان

أحدث التعليقات

abdul
يعني مثله مثل الانفلوونزا والربو/أزمة والسل ونقص المناعة المكتسبة والزكام وغيرها. اجل لِم كان كل التهويل ؟
ابوجوري
المراهق شر نفسه
خالد الربياوي
الف سلامة ماتشوف شر طهور إن شاء الله اللهم اكتب لها الشفاء العاجل ولمرضى المسلمين آمين
sma_abha
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خالد الربياوي
ليتك تلعب ضده تخليه يخاوت الارض

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