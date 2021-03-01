يوفنتوس يعلن اكتشاف إصابة بكورونا قبل ملاقاة سبيزيا

وكالات (صدى):
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اكتشاف إصابة بـ فيروس كورونا المُستجد، قبل مباراة سبيزيا في السيري آ.
وأوضح يوفنتوس خلال بيان له: " لا لقد أظهرت الفحوصات الطبية إصابة أحد أعضاء الفريق الأول بـ كوفيد - 19 " الشخص الذي ينتمى للفريق الأول (ليس لاعب)، جاءت نتيجة مسحته إيجابية، وتم وضعه في العزل ".
وأضاف: " النادي على اتصال بالسلطات الصحية ذات الصلة لتحديد التنفيذ الفعال للبروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب " .
يذكر أن يوفنتوس يستعد لملاقاة سبيزيا مساء غدًا الأربعاء على ملعب " أليانز ستاديوم "، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.