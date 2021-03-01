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شاهد.. الزعاق يوضح موعد تساوي الليل والنهار في المملكة والدول العربية

Time منذ ساعة
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شاهد.. الزعاق يوضح موعد تساوي الليل والنهار في المملكة والدول العربية

الرياض (صدى):
تحدث عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن موعد تساوي الليل والنهار في المملكة والدول العربية، قائلا:" بقي قرابة أسبوعين ويتساوى طول الليل مع النهار ".

وأوضح خالد الزعاق، أن الشمس الآن موجودة جنوب خط الاستواء، مضيفا:" بعد أسبوعين أي من 16 مارس الجاري، الشمس ستصل خط الاستواء، ومن ثم تنتقل للدول العربية وأوروبا، وكذلك يتساوى فيه طول الليل مع النهار".

وتابع:" أطول ظل يكون في حالة الشتاء”، لافتا:” الظل بدأ يقصر الآن، وأقصر حالات الظل تكون في حالة الصيف"، مضيفا:" الظل يكون متساوياً في الربيع والخريف، بينما الظل في الشتاء طوله شبرين لأنه أطول ظل".

Time واتساب
المملكة
خالد الزعاق
تساوي الليل والنهار

أحدث التعليقات

ابو منى
انت اخر واحد تتكلم عن التصرفات مافية احد اسوء منك خلقا وخشونه ومستوى انت مع الخيل ياشقراء
مداح راشد
الكاتب الحقيقي هو الذي يرتفع من الخاص إلى العام، ومن الجزء إلى الكل.. ومن القوقعةإلى البحر.. اباركك ع المقال يا غالى
آسر
كلما تقدم الكاتب فى الكتابة كلما أدرك أن هناك التزاماً تجاه قرائه . اشكرك يا استاذنا الكريم مقال اكثر من رووعه
برنس
احلف بالله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـ احلف
الحكم
من العيب والعار ان تتحدث امريكا عن قضايا حقوق الانسان لان سجلها اسود في هذا الجانب بدء من السجون السريه حول العالم كسجن غونتنامو الي جرائم وفضايح سجن ابوغريب وتدميرهم لملجاء العامريه وقتلهم 400 من النساء والاطفال العراقيين اضافه الي تدميرهم مدن وقري علي رؤس قاطنيها من الاطفال والنساء في افغانستان وسوريا والعراق والصومال وليبيا

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