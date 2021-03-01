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مدرب الاتحاد يناقش سلبيات القادسية لمعالجتها في المباراة القادمة 

Time منذ ساعة
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مدرب الاتحاد يناقش سلبيات القادسية لمعالجتها في المباراة القادمة 

طلال الغامدي (صدى):
ناقش البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد،النقاط السلبية التي ظهرت في مباراة القادسية، لمعالجتها في المباراة المقبلة.

 

وركز مدرب الاتحاد على الجوانب الدفاعية في مران، الإثنين، عقب إنقضاء العقوبة التي غيبت المصري أحمد حجازي المدافع، عن مباراة القادسية، الأحد.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا ضمن القائمة الأساسية في مباراة القادسية، تدريبات استرجاعية، بينما قام  اللاعبون الاحتياطيون بأداء مناورة مصغرة.

ويستعد الفريق الغربي الذي يحل في المركز الثالث في سلم الترتيب بـ35 نقطة، لمواجهة الوحدة في الجولة 22 من المسابقة، الجمعة.

Time واتساب
الاتحاد
القادسية
فابيو كاريلي

أحدث التعليقات

ابو منى
انت اخر واحد تتكلم عن التصرفات مافية احد اسوء منك خلقا وخشونه ومستوى انت مع الخيل ياشقراء
مداح راشد
الكاتب الحقيقي هو الذي يرتفع من الخاص إلى العام، ومن الجزء إلى الكل.. ومن القوقعةإلى البحر.. اباركك ع المقال يا غالى
آسر
كلما تقدم الكاتب فى الكتابة كلما أدرك أن هناك التزاماً تجاه قرائه . اشكرك يا استاذنا الكريم مقال اكثر من رووعه
برنس
احلف بالله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـ احلف
الحكم
من العيب والعار ان تتحدث امريكا عن قضايا حقوق الانسان لان سجلها اسود في هذا الجانب بدء من السجون السريه حول العالم كسجن غونتنامو الي جرائم وفضايح سجن ابوغريب وتدميرهم لملجاء العامريه وقتلهم 400 من النساء والاطفال العراقيين اضافه الي تدميرهم مدن وقري علي رؤس قاطنيها من الاطفال والنساء في افغانستان وسوريا والعراق والصومال وليبيا

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