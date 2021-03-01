مدرب الاتحاد يناقش سلبيات القادسية لمعالجتها في المباراة القادمة 

طلال الغامدي (صدى):
ناقش البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد،النقاط السلبية التي ظهرت في مباراة القادسية، لمعالجتها في المباراة المقبلة.
وركز مدرب الاتحاد على الجوانب الدفاعية في مران، الإثنين، عقب إنقضاء العقوبة التي غيبت المصري أحمد حجازي المدافع، عن مباراة القادسية، الأحد.
وأجرى اللاعبون الذين شاركوا ضمن القائمة الأساسية في مباراة القادسية، تدريبات استرجاعية، بينما قام اللاعبون الاحتياطيون بأداء مناورة مصغرة.
ويستعد الفريق الغربي الذي يحل في المركز الثالث في سلم الترتيب بـ35 نقطة، لمواجهة الوحدة في الجولة 22 من المسابقة، الجمعة.