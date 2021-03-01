" ابن زكري " ينضم لـ طاقم التحليل في أحد البرامج الرياضية

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن انضمام الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني السابق لـ ضمك، لطاقم تحليل المباريات في برنامج الدوري مع وليد خلال الفترة المقبلة.
وكتب الفراج تغريدة عبر حسابه في تويتر تضمنت : " يُسعدنا في الدوري مع وليد، أن نستقطب اسمًا عربيًا مثل الكابتن نور الدين بن زكري، كناقد ومحلل في البرنامج لينضم لمجموعة من أهم الأسماء المتخصصة فنيًا وإداريًا وإعلاميًا، والبداية من حلقة اليوم الاثنين، أهلًا بك كابتن ".
يذكر أن المدرب الجزائري قد رحل عن تدريب نادي ضمك في الفترة الأخيرة، بسبب سوء نتائج الفريق، كما سبق له تدريب الفيحاء في الدوري السعودي.