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" ابن زكري " ينضم لـ طاقم التحليل في أحد البرامج الرياضية

Time منذ 28 دقيقة
Views 1591
" ابن زكري " ينضم لـ طاقم التحليل في أحد البرامج الرياضية

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن انضمام الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني السابق لـ ضمك، لطاقم تحليل المباريات في برنامج الدوري مع وليد خلال الفترة المقبلة.

وكتب الفراج تغريدة عبر حسابه في تويتر تضمنت : " يُسعدنا في الدوري مع وليد، أن نستقطب اسمًا عربيًا مثل الكابتن نور الدين بن زكري، كناقد ومحلل في البرنامج لينضم لمجموعة من أهم الأسماء المتخصصة فنيًا وإداريًا وإعلاميًا، والبداية من حلقة اليوم الاثنين، أهلًا بك كابتن ".

يذكر أن المدرب الجزائري قد رحل عن تدريب نادي ضمك في الفترة الأخيرة، بسبب سوء نتائج الفريق، كما سبق له تدريب الفيحاء في الدوري السعودي.

Time واتساب
وليد الفراج
ضمك
ابن زكري

أحدث التعليقات

بندر
على الجميع حكومةً وشعباً الالتفاف على بعضهم البعض حتى يتشكل الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة وأن يحميها الله من كيد الأعداء والحاقدين.
واضح*** وصريح***
ولأختنا نجاة محمد نقول ألف لا بأس على صديقتك الإعلامية سلوى شاكر،تمنيتنا لها بالشفاء العاجل..
واضح*** وصريح***
نتمنى الشفاء العاجل لها ولكل مريض.
بريق الشمس
عنجد مقال ولا اروع يسلموووو
f>s
مقال راااائع جدااا .. لا عدمنا كتاباتك التي تغذي عقولنا وتنير دروبنا

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