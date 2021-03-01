تعرف على جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ21

ماجد محمد (صدى):
اختتمت اليوم الإثنين، منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة فوز الشباب على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف.
وابتعد فريق الشباب بصدارة دوري المحترفين، بفارق 5 نقاط، عن أقرب منافسيه الهلال، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بـ 35 نقطة، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الرابع.
وتضمن جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ21 كالتالي:
1- الشباب: 44 نقطة
2- الهلال: 39 نقطة
3- الاتحاد : 35 نقطة
4- الأهلي : 35 نقطة
5- التعاون: 31 نقطة
6- الاتفاق: 30 نقطة
7- النصر: 29 نقطة
8- الفيصلي: 29 نقطة
9- القادسية: 29 نقطة
10- الباطن: 27 نقطة
11- الوحدة: 27 نقطة
12- الرائد: 25 نقطة
13- الفتح: 25 نقطة
14- أبها: 25 نقطة
15- ضمك: 17 نقطة
16 - العين: 15 نقطة