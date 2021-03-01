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تعرف على جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ21

Time منذ 37 دقيقة
Views 1612
تعرف على جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ21

ماجد محمد (صدى):
اختتمت اليوم الإثنين، منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة فوز الشباب على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف.

وابتعد فريق الشباب بصدارة دوري المحترفين، بفارق 5 نقاط، عن أقرب منافسيه الهلال، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بـ 35 نقطة، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الرابع.

وتضمن جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ21 كالتالي:

1- الشباب: 44 نقطة

2- الهلال: 39 نقطة

3- الاتحاد : 35 نقطة

4- الأهلي : 35 نقطة

5- التعاون: 31 نقطة

6- الاتفاق: 30 نقطة

7- النصر: 29 نقطة

8- الفيصلي: 29 نقطة

9- القادسية: 29 نقطة

10- الباطن: 27 نقطة

11- الوحدة: 27 نقطة

12- الرائد: 25 نقطة

13- الفتح: 25 نقطة

14- أبها: 25 نقطة

15- ضمك: 17 نقطة

16 - العين: 15 نقطة

Time واتساب
الشباب
الهلال
الجولة الـ21
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

بندر
على الجميع حكومةً وشعباً الالتفاف على بعضهم البعض حتى يتشكل الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة وأن يحميها الله من كيد الأعداء والحاقدين.
واضح*** وصريح***
ولأختنا نجاة محمد نقول ألف لا بأس على صديقتك الإعلامية سلوى شاكر،تمنيتنا لها بالشفاء العاجل..
واضح*** وصريح***
نتمنى الشفاء العاجل لها ولكل مريض.
بريق الشمس
عنجد مقال ولا اروع يسلموووو
f>s
مقال راااائع جدااا .. لا عدمنا كتاباتك التي تغذي عقولنا وتنير دروبنا

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