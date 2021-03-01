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الكشف عن أنظمة الدفاعات الجوية في المملكة "فيديو"

Time منذ 15 دقيقة
Views 1360
الكشف عن أنظمة الدفاعات الجوية في المملكة "فيديو"

الرياض (صدى):
تمتلك قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية منظومات صواريخ باتريوت الصاروخي المصمم لأهداف تسير على مستوى مرتفع مثل الطائرات والصواريخ الباليستية.

 

أوضحت قناة العربية، أنه يحمي المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات أي أن أساس عمله العمليات الدفاعية على المدى البعيد، حيث تتكون المنظومة من أربعة أجزاء هي مركبة الرادار ويمكنها رصد 50 هدفا.

 

وتتضمن المنظومة أيضا غرفة الحكم التي تقيم الخطر وتقرر إطلاق الصواريخ، وكنت الصواريخ التي تستقبل الإشارة من غرفة التحكم لإطلاق الصواريخ خلال 9ثوان، بالإضافة إلى الصواريخ نفسها التي يمكنها إصابة الهدف على نطاق  160 كلم.

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المملكة
الدفاعات الجوية
أنظمة

أحدث التعليقات

بندر
على الجميع حكومةً وشعباً الالتفاف على بعضهم البعض حتى يتشكل الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة وأن يحميها الله من كيد الأعداء والحاقدين.
واضح*** وصريح***
ولأختنا نجاة محمد نقول ألف لا بأس على صديقتك الإعلامية سلوى شاكر،تمنيتنا لها بالشفاء العاجل..
واضح*** وصريح***
نتمنى الشفاء العاجل لها ولكل مريض.
بريق الشمس
عنجد مقال ولا اروع يسلموووو
f>s
مقال راااائع جدااا .. لا عدمنا كتاباتك التي تغذي عقولنا وتنير دروبنا

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