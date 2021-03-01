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شاهد.. لحظة تدفق مياه السيول في عسير 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1349
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شاهد.. لحظة تدفق مياه السيول في عسير 

عسير (صدى):
.أظهر مقطع فيديو، لحظة تدفق مياه السيول في مركز كتنه جنوب ‎تثليث بمنطقة ‎عسير، حيث أثار المشهد الجميل إعجاب متداولي المقطع.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران،  قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

 

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية بوجه عام على باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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عسير
السيول
تدفق

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم بارك فيها وانفع بها البلاد والعباد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... مجرمون منحرفون ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاه خير وبارك الله فيه .. آمين ..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
اللة يا ذا الشباب ال مسوي زحمة في حي العريجا وخانق الناس من حلوقها في شارع بن حنيفة ورافع ضغط رجال المرور 🍎🍏

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