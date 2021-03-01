حقيقة طلب الشباب من مارتينيز حذف تغريدته عن سيبا 

ماجد محمد (صدى):
تحدث اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز، عن حقيقة طلب ناديه الشباب منه، حذف التغريدة التي كتبها عن البرازيلي سيبا زميله في الفريق بعد الأحداث التي شهدتها مباراة النصر.
قال:" لم يطلب مني أحد في النادي حذف التغريدة الداعمة لـ سيبا، والفوز على ضمك أهديه لـ خالد البلطان رئيس النادي وسيبا ومسؤولي المركز الإعلامي في النادي بعد الأحداث الأخيرة"، بحسب القناة الرياضية السعودية.
وأوضح:"هذا القرار تم اتخاذه ولن أتدخل فيه، ولكن الفوز هدية لهم جميعًا، ودعمي لـ سيبا لا يزال موجودًا".
وكانت لجنة الانضباط باتحاد القدم، أصدرت قرارًا بإيقاف سيبا مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال بعد أحداث لقاء النصر.